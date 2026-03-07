Canlı
        Son dakika: Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada baba ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:10 Güncelleme:
        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada baba ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        KAMYON VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Kaza, Fatsa-Ilıca karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Biçim yönetimindeki kamyonet ile Ali A. yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Fikret Biçim (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (9) ve Miraç Biçim (14) ise araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Miraç Biçim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        #ordu
        #Son dakika haberler
