SON DAKİKA: Orta Avrupa’da "salgının kontrolden çıktığı" iki ülke: Çekya ve Polonya - Haberler

Salgının kontrolden çıktığı iki ülke! 0:00 / 0:00

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığın üçüncü dalgasının etkili olmaya başladığı Avrupa’da Çekya, dünya genelinde nüfusuna oranla virüs nedenli can kayıplarının en çok yaşandığı ülke olurken Polonya 2 milyonun üzerine çıkan vaka sayısıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 15 aydır dünya genelinde etkili olan Kovid-19, Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle aşılamanın istenildiği gibi ilerleme kaydetmemesi, salgının yol açtığı ekonomik sorunların gün geçtikçe ağırlaşması, kısıtlamalardan yorulan halkın kurallara yeterince uymaması ve virüsün mutasyona uğrayarak türlerinin artması, eski kıtada üçüncü dalgayı kaçınılmaz kıldı.

Salgında günlük vaka ve ölüm sayılarındaki ciddi artışlar, mutasyona uğramış virüs türlerinin hızla yayılması, AB içinde sınırların kapanmasına yol açarken çoğu ülke ikinci dalga sonrasında kısmen hafiflettiği sert önlemleri yeniden hayata geçirme kararı aldı. Birçok ülkede acil durum, karantina ve olağanüstü hal gibi uygulamaların süresi uzatıldı.

Üçüncü dalga, Avrupa’da bazı ülkelerde bölgesel olarak etkili olurken virüsün ilk ortaya çıktığı Mart 2020’de ilk dalgayı başarıyla geride bırakmış Çekya ve Polonya'nın sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdi.

ÇEKYA NÜFUSA ORANLA DÜNYA EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI ÜLKE

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya’da toplam vaka sayısı 1,5 milyona yaklaşırken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti. Bu veriler doğrultusunda Çekya, nüfusa oranla dünya genelinde en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Her 10 kişiden neredeyse ikisinin virüse yakalandığı ülkede, bazı bölgelerdeki hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle 10’nun üzerinde yoğun bakım hastası komşu ülkelere sevk edilmek zorunda kaldı.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin kısmen yetersiz kaldığı ülkede, Çekya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ikinci kez virüse yakalanan kişilerin sayısında ciddi artış yaşandı.

ÇEKYA'DA 1400 KİŞİ İKİNCİ KEZ VİRÜSE YAKALANDI

Ocak ayına kadar ikinci kez virüse yakalanan kişilerin sayısının 158 olduğu belirtilirken, bu rakamın şubatta 1400’e yükseldiği, ikinci kez hastalığa yakalanan kişilerin yaş ortalamasının 42 olduğu, söz konusu kişilerin ortalama 142 gün arayla ikinci kez virüse yakalandığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle günlük vaka sayılarındaki ciddi artışın daha önce virüs bulaşmış kişilerin ikinci ya da üçüncü kez hastalığa yakalanmasına yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

3 SAĞLIK BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Ülkede sosyal yaşamı her yönüyle etkileyen salgın, bir yıl gibi kısa bir sürede 3 sağlık bakanını yerinden etti.

AB içinde yaşanan aşı tedariki sorununa alternatif çözümler arayışına giren Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve Başbakan Andrej Babis’in Rus ve Çin aşılarına yönelmesi, ülkede yaklaşık iki yıldır iktidarda olan Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD) azınlık hükümetinde gerginliklere yol açtı.

Çekya Avrupa’nın küçük ülkelerinden biri olmasına karşın toplam vaka sayısı bakımından, kendisinden nüfusça büyük olan Hollanda ve Romanya’yı geride bırakarak eski kıtada salgından en çok etkilenen dokuzuncu ülke konumunda.

POLONYA GÜNLÜK VAKA SAYILARINDA ALMANYA'YI İKİYE KATLADI

Yaklaşık 37 milyon nüfusa sahip Polonya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 90 bine yükseldi. Son iki günde günlük vaka sayıları 15 bin seviyelerine gerilese de geçen hafta boyunca yaklaşık 25 bin seviyelerinde seyreden yeni vaka sayılarıyla 84 milyon nüfuslu Almanya’yı geride bıraktı.

Salgın nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Polonya, toplam can kaybı sayısıyla Türkiye’yi geçti.

Ülkede 5 milyonun üzerinde vatandaş aşılanırken günlük vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle 9 Nisan’a kadar geçerli olacak sıkı tedbirler hayata geçirildi. Polonya toplam vaka sayısıyla Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede salgına ilişkin durumun çok ciddi olduğunu, virüsün çok hızlı yayıldığını söyledi.

Niedzielski, "İlerleyen günlerde Kovid-19 hastaları için ek olarak 8 bin yatak hizmete sokacağız. Bununla beraber solunum cihazları da tedarik edilecek." dedi.

Bu arada Almanya, "yüksek riski" ülkeler kategorisinde değerlendirdiği Çekya’ya sınırlarını kapatırken Polonya’dan gelenlerden negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmesini istiyor.​​​​​​​