Otelci çift cinayetinde korkunç detaylar! 0:00 / 0:00

Avcılar’da 11 Ekim’de yaşanan olayın tüm ayrıntıları çıkmaya başladı. Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, filmleri aratmayan bir çalışmayla cinayeti çözdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Beyoğlu ve Fatih’te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin cinayetinden sonra yapılan çalışmalarda, öldürülen Nuri Yıldız’ın kardeşi Fahri Y., eşi ve 5 çocuğu gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

ÖNCE NURİ YILDIZ’I ÖLDÜRDÜLER

Ekipler yaptığı çalışmalarda iki cinayetin nasıl işlendiğini delillerle ortaya koydu. Elde edilen görüntüler ve yapılan teknik takiplere göre, cinayeti, Nuri Yıldız’ın yeğenleri Ferhat Y. ile Mühyettin Y. işledi. Polisin elde ettiği bilgilere göre, 10 Ekim günü Esra Yıldız Beyoğlu’ndaki otelden saat 21:21’de çıkarak taksiyle Avcılar’daki evine gitti.

Nuri Yıldız ise saat 21:53’te otelden çıkarak Bahçelievler’e geldi. Elde edilen görüntülere göre, Nuri Yıldız dörtlüleri yanan bir aracın önünde durdu. İddialara göre diğer araçtan inen iki kişiden biri, Nuri Yıldız’a iki el ateş etti. Ve öldürdükleri Yıldız’ın aracına bindiler. Polise göre bu iki kişinin Ferhat Y. ile Mühyettin Y. olduğu belirlendi. Bu iki kardeşi getiren aracı kullanan kişi ise kız kardeşleri Aleyna Y. idi.

CANSIZ BEDENİ ATIP, AYNI ARAÇLA EVE GELDİLER

Polisin ulaştığı görüntüler ve bilgilere göre, Aleyna Y., olay yerinden ayrıldı. İki kardeş öldürdükleri Nuri Yıldız'ın aracına binerek, cansız bedeni atmak için yola çıktı. Elde edilen kamera görüntülerine göre, Nuri Yıldız’a iki el dışarıdan ateş edilmişti. Görüntülerde aracın ön camında kırık vardı. Öldürdükleri Nuri Yıldız’ın cansız bedenini Beylikdüzü’nde ıssız bir yere attılar. Olayda kullanılan silahı da 200 metre ilerde attılar. Şüpheliler Nuri Yıldız’a ait araçla Avcılar’daki Esra Yıldız’ın evinin bulunduğu bölgeye geldi.

ESRA YILDIZ’I ÖLDÜRÜP ARACI YAKTILAR

Çalışmaya göre, aracı iki sokak geriye bırakan iki şüpheli, Esra Yıldız’ın evine geldi. Tanıdık olduğu için Esra Yıldız kapıyı açtı. İki şüpheli, Esra Yıldız’ın boğazını keserek öldürdü. Apartmana giriş ve çıkışları olduğu belirlenen iki şüpheli 10 dakika içinde cinayeti gerçekleştirip olay yerinden hızla uzaklaştı. Polisin ulaştığı bir önemli nokta da, şüphelilerin öldürdükleri Nuri Yıldız’ın telefonunu kullanmasıydı. Esra Yıldız öldürülmeden kısa bir süre önce Nuri Yıldız’ın telefonundan aranmıştı. Nuri Yıldız’ın telefonunu kullanan şüpheliler, cinayetten sonra telefonu kapattı.

Esra Yıldız’ı öldüren şüpheliler, izlerini kaybetmek için Nuri Yıldız’ın aracını Esenyurt Haramidere’ye getirip burada yakıp kaçtılar.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Tüm bu çalışmaları güvenlik kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve PTS kayıtlarıyla delillendiren polis operasyon başlattı. Nuri Yıldız’ın kardeşi Fahri Y., eşi Zübeyde Y. çocukları Ferhat Y. ,Mühyettin Y, Aleyna Y. , Berfin Y. ve Songül Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Cinayetle ilgilerinin olmadığını anlatan şüphelilerden Ferhat Y.’nin Nuri Yıldız’ın otelinde çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Ferhat Y, verdiği ifadesinde, otele ortak olmak istediğini ve bunun içinde 600 bin TL verdiğini iddia etti. Ancak ortaklığın gerçekleşmediğini söyledi. Soruşturmada Mühyettin Y.’nin yeni cezaevinden çıktığı tespit edildi. Soruşturmanın ardından 7 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine gönderildi.