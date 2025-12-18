AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" dedi.

İHA'nın haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Brüksel'de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirmiş. Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antnio Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel'deki toplantıya katılan partilere ‘AB'nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye'de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?' diyerek hem gayri meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur. Özgür Özel'in CHP'nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır."