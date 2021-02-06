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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Özgecan Usta'nın erkek arkadaşına ev hapsi - HABERLER
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8. kattan düşerek ölen Özgecan Usta'nın erkek arkadaşına ev hapsi

Zonguldak'ta 8. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı hakkında, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Olayın ardından ifadelerine başvurulan görgü tanıkları, bağırışlar duyduklarını ifade etmişti

SON DAKİKA! Özgecan Usta'nın erkek arkadaşına ev hapsi - HABERLER
İHA

Edinilen bilgiye göre, Aydoğmuş Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A. ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta, 8. kattan kattan beton zemine çakıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Yaşanan olayın ardından görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının titiz çalışmalarıyla ifadelerine başvurulan görgü tanıklarının bağırışlar duydukları öğrenildi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Bartu C.A., ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yaklaşık üç saatlik sürecin ardından Bartu C.A. hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Anne Filiz Tandoğan, kızının hırkasını morg çıkışına kadar sarılarıp öpüp kokladı.

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