CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Özel, partisinin İl Başkanlığı açılışı öncesi seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, dün Ardahan'da olduğunu, bugün ise soğuk havada Kars'ta sıcak karşılandığını söyledi.

CHP'nin kurumsal kimliğini "babaevi" olarak nitelendiren Özel, babaevinde doğanlara buranın kapısının açık olduğunu dile getirdi. REKLAM "VATANINI MİLLETİNİ SEVEN KİM VARSA, BU EVİN KAPILARI ONA AÇIKTIR" Babaevinin bacasının tüttüğünü, çayının kaynadığını ve herkese sıcak çorba olduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti: "Başı sıkışan, daralan, dara düşen, kendine sıcak yuva arayan için babaevinde her zaman bir yer vardır. O yer, başımızın gözümüzün üzeridir. Evimizin baş köşesidir. Gelene 'Hoş geldin.' deriz, baş köşeye alırız. Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca Kars'ta Atatürk'ü, Cumhuriyeti'ni, vatanını milletini seven kim varsa, artık bu evin kapıları ona açıktır. Yeter ki Cumhuriyet'le, Misak-ı Milli'yle, bayrakla sorunu olmasın."

Kars'ın kendileri için çok önemli yerde olduğundan bahseden Özel, buradaki seçimleri kazanmak için çalıştıklarını söyledi. İktidarları döneminde bölgede doğal gazın fiyatını yarıya indireceklerini ifade eden Özel, "Kars'ta tarım ve hayvancılıktan etkilenmeyen yok. Bu sene yurt dışından 525 bin canlı hayvan gelecek. Bu hayvanlara ödenen para besicimize verilse, ne Kars'ta, ne Doğu Anadolu'da sorun kalacak." dedi.