Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel: Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlı

        CHP lideri Özgür Özel, "Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca Kars'ta Atatürk'ü, Cumhuriyeti'ni, vatanını milletini seven kim varsa, artık bu evin kapıları ona açıktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel: Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Özel, partisinin İl Başkanlığı açılışı öncesi seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, dün Ardahan'da olduğunu, bugün ise soğuk havada Kars'ta sıcak karşılandığını söyledi.

        CHP'nin kurumsal kimliğini "babaevi" olarak nitelendiren Özel, babaevinde doğanlara buranın kapısının açık olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        "VATANINI MİLLETİNİ SEVEN KİM VARSA, BU EVİN KAPILARI ONA AÇIKTIR"

        Babaevinin bacasının tüttüğünü, çayının kaynadığını ve herkese sıcak çorba olduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

        "Başı sıkışan, daralan, dara düşen, kendine sıcak yuva arayan için babaevinde her zaman bir yer vardır. O yer, başımızın gözümüzün üzeridir. Evimizin baş köşesidir. Gelene 'Hoş geldin.' deriz, baş köşeye alırız. Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca Kars'ta Atatürk'ü, Cumhuriyeti'ni, vatanını milletini seven kim varsa, artık bu evin kapıları ona açıktır. Yeter ki Cumhuriyet'le, Misak-ı Milli'yle, bayrakla sorunu olmasın."

        Kars'ın kendileri için çok önemli yerde olduğundan bahseden Özel, buradaki seçimleri kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

        İktidarları döneminde bölgede doğal gazın fiyatını yarıya indireceklerini ifade eden Özel, "Kars'ta tarım ve hayvancılıktan etkilenmeyen yok. Bu sene yurt dışından 525 bin canlı hayvan gelecek. Bu hayvanlara ödenen para besicimize verilse, ne Kars'ta, ne Doğu Anadolu'da sorun kalacak." dedi.

        Özel, Türkiye'ye 13 yılda 4,5 milyon Suriyelinin geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

        "200 milyar dolar para kaybetmişiz. 283 şehit vermişiz, Karslılara 'Zafer kazandık.' deniyor. Oysa ki yoksulluk, işsizlikle karşı karşıyalar. Bir asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyorduk. O asgari ücret şu anda 3,5 çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. En düşük emekli maaşı, CHP iktidarında 1,5 asgari ücret olacaktır, söz veriyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        İngiltere'de hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belirlenemedi
        İngiltere'de hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belirlenemedi
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        X kullanıcılara 'pembe' gözlük takacak
        X kullanıcılara 'pembe' gözlük takacak