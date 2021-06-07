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SON DAKİKA: Pakistan'da iki tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Haberler

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 36 ölü! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer iki trende toplam bin 100 kişinin olduğunu aktardı. Kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.