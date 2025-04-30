Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.

Tarar açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı. Saldırganlığın kararlı bir cevap bulacağını ifade eden Pakistanlı bakan, Hindistan'ın bölgedeki sonuçlardan sorumlu olacağını dile getirdi.