Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.
Giriş: 30.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:10
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.
Tarar açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı. Saldırganlığın kararlı bir cevap bulacağını ifade eden Pakistanlı bakan, Hindistan'ın bölgedeki sonuçlardan sorumlu olacağını dile getirdi.
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