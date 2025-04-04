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        Haberler Dünya Papua Yeni Gine açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Papua Yeni Gine açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem

        Papua Yeni Gine açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:52
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        Papua Yeni Gine açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem
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        Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

        Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

        Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

        Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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