Partiler arası bayramlaşmada gündem Filistin 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bayramlaşma görüşmesinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek hazır bulundu.

AK Parti ilk olarak CHP ile bayramlaştı. Zengin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Deniz Demir’in bulunduğu heyet ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatları adına CHP teşkilatının ve seçmenlerinin bayramlarını tebrik etti. Zengin, Türkiye’nin de pandemi sürecinde zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 3’üncü bayram olduğunu, Kurban Bayramı’na ulaşıldığında dünyanın rahatlayacağını kaydetti.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR BAYRAMIMIZIN İÇERİSİNE HÜZÜN KATTI"

İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’deki saldırılarına değinen Zengin, Filistin’de yaşananların üzüntü verici olduğunu belirterek, “Bayramlar sevinçlerde buluştuğumuz zamanlar fakat biz kendi sevincimizle yetinemeyen insanlarız. Dünya Müslümanlarını kardeş olarak görüyoruz. Ramazan’ın son günlerinde Filistin’de yaşananlar hepimizi üzdü. Bayramımızın içerisine hüzün kattı, bayramımızı derinden yaraladı. Oradaki tüm kardeşlerimizin de bu zorlu zamanda bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayramın dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“EĞER KUDÜS'TE BARIŞ VARSA DÜNYADA BARIŞ VARDIR"

Zengin, Filistin’de yaşananlara bakıldığında dünyanın ne kadar çifte standart içerisinde olduğunu gördüklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda sadece Türkiye için değil dünyanın her yerinde barışın hakim olması için gayret gösteren bir siyasi partiyiz. Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda özellikle Filistin, Kudüs’te barışın varlığı dünyada barışın varlığıyla eşdeğer. Eğer Kudüs’te bir barış varsa bu dünyada da barışın var olduğu anlamına geliyor. Bu anlamda siyasi partilerin ortaklaşması ve beraber hareket etmesi çok önemli. TBMM’de alınan ortak kararın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar umarım BM içinde bir anlam ifade eder. Hala bu yaşananlar karşısında ABD’nin BM Güvenlik Konseyinde direnç göstermesi dünya barışı için üzüntü vericidir. Biz burada bunları ifade ederken kastettiğimiz şey ne Türkiye’de ne dünyanın başka bir coğrafyasında yaşayan Musevilerin, Yahudilerin şahıslarına yönelik bir tavır değildir. Burada bahsedilen, İsrail devletinin uygulamış olduğu baskıcı politikalardır. Ümit ediyorum dünya hem sağlıkla ilgili meseleleri aşacak hem de bu ikiyüzlü politikalarından vazgeçecektir."

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise, Filistin’de yaşananların herkesin yüreğini dağladığını belirterek, “Hiçbir zaman olmaması gereken şeyler özellikle de bu mübarek günlerde yaşandı Filistin’de. Bunu anlamak mümkün değil. İsrail’in yaptığı saldırılar çocuk, kadın, yaşlı demeden ne insanlığa ne vicdana sığar. Sözün bittiği yer. Filistin halkının her zaman yanındayız. Bu bir insanlık ayıbıdır, tarihe bu şekilde geçecektir” diye konuştu.

MHP, AK PARTİ, DSP, BBP, SAADET VE YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yeni anayasa çalışmalarının ​​bir uzlaşmayı gerektirdiğini, bunun önce ittifak içerisinde olacağını söyledi.

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'nın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'dan oluşan heyet, ilk bayramlaşmayı Genel Başkan yardımcıları Onur İşte, Hasan Erçelebi, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe'den oluşan DSP heyetiyle gerçekleştirdi.

Gelecek bayramlaşmaların Kovid-19 salgınının olmadığı ortamlarda yapılması temennisinde bulunan ve DSP camiasının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karakaya, "Ramazanın özellikle son 10 günü önemli. Ama son 10 güne girdiğimizde İsrail ordusunun yaptığı bu saldırılılar oradaki sivil, savunmasız Filistinlilere değil, gerçekten tüm dünyadaki mazlumlara yapılmış bir saldırı." dedi.

Filistin'de yaşananları "insanlık dramı ve trajedi" olarak değerlendiren Karakaya, uluslararası toplumun bu konuda ikircikli davrandığını savundu. Karakaya DSP heyetinin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Anayasa ile ilgili böyle bir çalışma yaptık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018'den bu yana fiili uygulamasını da dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tüm kurum ve kurullarıyla uygulamaya koyacağımızı söylemiştik. Bu anlamda bu sürecin içerisindeki tecrübeler de dikkate alarak böyle bir hazırlık yaptık ve sunduk. Bu bir uzlaşmayı gerektiriyor, uzlaşma önce ittifak içerisinde olacak daha sonra Meclis içerisinde olacak. 360'ı MHP değil hiçbir siyasi partinin bulması mümkün değil. Ama düşünce doğruysa herkesin bunun etrafında toplanacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Karakaya, ayrıca DSP'nin merhum genel başkanlarından Bülent Ecevit'i rahmetle andı.

AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MYK Üyesi Ayten Aydın ve Muhammed Cem Çekerek'in yer aldığı AK Parti heyetiyle bayramlaştı.

Karakaya, Türkiye'nin son dönemde özellikle dış politika ve terörle mücadele konusunda gösterdiği başarının artık kimsenin inkar edemeyeceği seviyelerde olduğunu belirterek dünya genelinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlatan Karakaya, "Özellikle de bizim açımızdan Müslümanlar açısından kutsal sayılan bir ayda, hatta o kutsal ayın belki de en kutsal günleri olarak ifade ettiğimiz bir döneme girerken bayram da dahil yapılan bu insanlık trajedisi, dünya toplumlarının, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Karakaya, bu süreçte sosyal medyanın doğru kullanılması ve paylaşımların engellenmesine karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak dünyanın dört bir yanında insanlığa yapılan saldırıların Kurban Bayramı'nda dinmesi ve bitmesini diledi.

BBP İLE GÖRÜŞME

AK Parti'nin ardından Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik Eren ve MYK üyesi Dilek Keskin'in yer aldığı BBP heyetiyle bayramlaştı.

Karakaya, BBP heyetinin dünyadaki Müslümanların sıkıntılarına sadece Türkiye'den tepki geldiğinin anımsatması üzerine, "Nedir Türk milliyetçiliğinin gayesi? Nizamı alemdir. Yani ecdat ne zaman ki çekildi emperyalistlerin alanları genişledi, ondan sonra insanlıkta huzur kalmadı. Biz nizamı alem diye Türk milliyetçiliği yapıyoruz. Biz Türk milliyetçilerine çok iş düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'YLE BAYRAMLAŞMA

Daha sonra Genel Sekreter Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'den oluşan Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşıldı.

Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"ni hatırlatarak "Dini, dili, ırkı rengi ne olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlar ve bu trajedilere karşı hep birlikte ayakta olmamız lazım." ifadesini kullandı.

SAADET PARTİSİ'YLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti daha sonra Genel Başkan yardımcıları Cafer Güneş ve Atik Ağdağ'dan oluşan Saadet Partisi heyetiyle bayramlaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karakaya, bu olayların 100 yıl öncesinden hedeflenmiş birtakım stratejiler olduğunu söyledi. Karakaya, milli görüş ile ülkücü hareket arasında geçmiş dönemlerde milli konularda birliktelikler yapıldığını hatırlatarak Türkiye'nin güçlü olması durumunda İslam dünyasında yaşanan üzücü olaylar karşısında gerekli adımların atılabileceğini sözlerine ekledi.