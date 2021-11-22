Pendikte iş yerinde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika! Pendikte iş yerinde yangın - Haberler
ABONE OL

Pendikte iş yerinde yangın

Pendik’te sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika! Pendikte iş yerinde yangın - Haberler
İHA

Yangın, akşam saatlerinde Pendik’te Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın giriş katında bulunan, sandalye imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yangını gören Bilal Bilen, “ Atölyede sandalye yapımında kullanılan süngerler süngerler tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yoğun duman nedeniyle etkilenenler oldu. Ölen yada yaralanan yok” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Zırhlı askeri araç devrildi - Haberler
GÜNDEM Zırhlı askeri araç devrildi
Son dakika: Sahte alkol faciası! Yine can aldı - Haberler
GÜNDEM Sahte alkol faciası! Yine can aldı
AUGİS ücretleri ne kadar olacak 2021? AUGİS ücretleri ne zaman yatacak?
GÜNDEM AUGİS ücretleri ne kadar olacak 2021?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kadın yolculara özel uygulama
GÜNDEM Kadınlar istediği yerde inebilecek
CEZA YAĞDI! Son dakika: Öldürüp tandıra gömdü, 'Çok pişmanım' dedi
GÜNDEM Mahkemeden ceza yağdı!
"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI" Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaferle çıkacağız - Kabine Toplantısı son dakika
GÜNDEM 'Kur ve faiz oyununu görüyoruz'
Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Eren operasyonunda terör örgütüne darbe!
SON DAKİKA! Müslüme'ye ne oldu? Aileden 8 kişi adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Müslüme'nin ailesinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
Türkiye'de eğitimin 20 yılı kitaplaştırıldı
GÜNDEM Türkiye'de eğitimin 20 yılı kitaplaştırıldı
ÖLÜMÜ KAHRETTİ! Son dakika: Koronavirüsten ölen Işıl hemşirenin aşı olmamasının nedeni ortaya çıktı
GÜNDEM Işıl hemşirenin ölümü kahretti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.