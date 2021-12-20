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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pınar Gültekin davasında 8'inci duruşma! ABD'den yanıt geldi!
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Son dakika haberler... Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma

Muğla'da, boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davada 8'inci duruşma görülecek. Saat 14.00'teki duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor. Duruşma öncesi Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de, "ABD'ye bir müzekkere yazmıştı mahkeme ve şunu söylüyordu: Cinayetten önceki 2 yıl boyunca Android şifresi yollansın denildi. Acaba maktule kiminle konuştu, özel hayata ilişkin mesajlar nelerdir, bir video kaydı var mı denildi. 1 buçuk yıl sonra gelen cevapta hiçbir bilgi olmadığı böylece ortaya çıktı. Şimdi bunun hesabını kim verecek. Bu insanların kırılan onurlarının telafisi nasıl yapılacak" ifadelerini kullandı. 

Son dakika: Pınar Gültekin davasında 8'inci duruşma! ABD'den yanıt geldi!
Pınar Gültekin davasında 8'inci duruşma!
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DHA / HABERTURK.COM

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mertcan Avcı, 15 Şubat'taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

AVUKAT DR.EPÖZDEMİR'DEN İTİRAZ

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Pınar Gültekin cinayeti davasında 7'nci duruşma, kasım ayında yapılmıştı. Cemal Metin Avcı, bugün ise 8'inci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.

"ABD'DEN YANIT GELDİ"

Duruşma öncesi Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de, "ABD'ye bir müzekkere yazmıştı mahkeme ve şunu söylüyordu: Cinayetten önceki 2 yıl boyunca Android şifresi yollansın denildi. Acaba maktule kiminle konuştu, özel hayata ilişkin mesajlar nelerdir, bir video kaydı var mı denildi. Çünkü sanık suçlama aşamasında benden para talep etti o yüzden öldürdüm demişti. Biz bunun doğru olmadığını defalarca dile getirdik. Mahkeme bu konuyu 1 buçuk yıl boyunca sürüncemede bıraktı. 1 buçuk yılın sonunda cevap geldi. Pınar Gültekin'in telefonlarında ve maillerinde, 'Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel olmadığı anlaşılmıştır' denildi. 1 buçuk yıl sonra gelen cevapta hiçbir bilgi olmadığı böylece ortaya çıktı. Şimdi bunun hesabını kim verecek. Bu insanların kırılan onurlarının telafisi nasıl yapılacak" ifadelerini kullandı.

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