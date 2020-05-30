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HaberlerGündemSon dakika PKK'YA DARBE! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi! - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe
İHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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