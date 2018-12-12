Fransa'nın Strazburg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında yaşanan ve üç kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Strazburg Notre Dame Katedrali civarında polisin operasyon başlattığını duyuruldu.

Strazburg Notre Dame Katedrali civarında araştırma yapan polis ekiplerinin operasyonu sonlandırdığı ve olay yerinden ayrılmaya başladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganın hala arandığı, ancak Fransa'da olup olmadığından, bunun bir terör saldırısı olup olmadığından emin olmadıkları belirtildi. Bugün ayrıca Strasburg meydanında geçişe izin verilmeyeceği ancak bunun ülkedeki 'Sarı Yelekliler'in eylemiyle ilgisinin olmadığı açıklandı.

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