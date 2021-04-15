Prof. Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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