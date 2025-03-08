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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG 2025'te doludizgin - Futbol Haberleri

        PSG 2025'te doludizgin

        Fransa Ligue 1'in 25. haftasında PSG, deplasmanda Rennes'i 4-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:47
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        PSG 2025'te doludizgin
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        Roazhon Park'ta oynanan mücadelede PSG'nin gollerini 27. dakikada Bradley Barcola, 50. dakikada Gonçalo Ramos ve 90+1 ile 90+4. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.

        Rennes'in tek golü ise 53. dakikada Lilian Brassier'den geldi.

        Ligde mağlubiyeti olmayan ve üst üste 6. maçını kazanan lider PSG, 65 puana ulaşarak en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltti.

        İki maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan Rennes ise 29 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

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