Putin'in kızlarına yeni yaptırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Putin'in kızlarına yeni yaptırım
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızlarına yeni yaptırım: İngiltere de listeye ekledi

ABD tarafından yaptırım listesine alınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları, İngiltere'nin de listesine alındı. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un kızları da yaptırım listesine eklendi.

Son dakika: Putin'in kızlarına yeni yaptırım
Putin'in kızlarına yeni yaptırım
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart'ta da Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında aynı kararı alan İngiltere, bu yaptırımları ABD ile koordine etti.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIM PAKETİMİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın görmediği bir ölçekte küçültüyor." ifadesini kullandı.

Truss, Rus enerjisinin kullanımına son verilmesi yönündeki planlara da dikkati çekti.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 1200'den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı aldı.

ABD, Buça'daki olayların ardından 6 Nisan'da Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirmişti.

AB'DEN RUSYA'YA 5. YAPTIRIM PAKETİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, son yaptırımların Rus silahlı kuvvetlerinin Buça'da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetlerin ardından kabul edildiği bildirildi.

Buna göre, Ağustos 2022'den itibaren yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

Tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji için istisnalar sağlanarak, Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlama yasağı getirildi.

Transit de dahil olmak üzere herhangi bir Rus ve Belaruslu kara yolu taşımacılığı teşebbüsünün AB içinde kara yoluyla mal taşıması engellendi, tıbbi malzemeler, tarım ve gıda ürünleri gibi bir dizi ürün ve insani amaçlarla kara yolu taşımacılığı için istisnalar sağlanacak.

Jet yakıtı, "kuantum bilgisayarlar" ve gelişmiş yarı iletkenler, ileri teknoloji elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer malları hedef alan ihracat yasakları ve ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlerde yeni ithalat yasakları kararlaştırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Slovakya: Ukrayna'ya S-300 gönderdik
DÜNYA Slovakya: Ukrayna'ya S-300 gönderdik
Putin, Rus siyasetçi Jirinovskiy'nin anma törenine katıldı
DÜNYA Putin, Rus siyasetçi Jirinovskiy'nin anma törenine ...
Türk SİHA'ları CNN International'da
DÜNYA SİHA'lar CNN International'da
Son dakika: Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu, 30 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu
Fransa cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek
DÜNYA Fransa cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına ...
Son dakika: Bakan Akar ev sahipliğinde İstanbul'da önemli toplantı
DÜNYA Bakan Akar ev sahipliğinde İstanbul'da önemli ...
Son dakika: ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sağlığı aday olmasına engel mi?
DÜNYA Trump'ın sağlığı aday olmasına engel mi?
Son dakika haberleri: Kosta Rika Havalimanı'na acil iniş yapan kargo uçağı ikiye ayrıldı
DÜNYA Acil iniş yapan kargo uçağı ikiye ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile gö
DÜNYA Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Kuleba: Türkiye Ukrayna’nın gerçek ortağıdır
DÜNYA Kuleba: Türkiye Ukrayna’nın gerçek ortağıdır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.