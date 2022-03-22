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Resmen vahşet! Yavru köpeği çatıdan attı 0:00 / 0:00

DHA

Olayda ilçede yaşayan birinin, evin çatısında şiddet uyguladığı yavru köpeği aşağı attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Akdeniz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı köpeği alarak, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Yavru köpeğin ön dişlerinde kırıklar, bir gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlendi.

Ekipler, köpeğe şiddet uygulayan sahibi M.K.'yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğe şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.