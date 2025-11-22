Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Rize'de yurtta tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Rize'de yurtta tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu

        Rize'de bir kız öğrenci yurdunda, akşam yemeğinde sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:38
        Tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu
        Rize'de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

        Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen öğrencilerden 40'ı, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

        Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

