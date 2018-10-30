Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in zorluklara karşın Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasını bozacak bir tehdit görmediğini söyledi.



Yaptığı açıklamada, "Henüz bir tehdit görmüyoruz" diyen Peskov, "Maalesef, herşey plana göre ve idealde olması gereken gibi ilerlemiyor; Türk muhataplarımız açısından diyoruz. Putin bunu anlayışla karşıladığını, çünkü durumun gerçekten zor olduğunu söylüyor" dedi.



Rusya tarafının Türkiye´nin tüm anlaşmaları yerine getirmek için fazladan çaba sarfettiğini gördüğünün altını çizen Peskov, "Bu çalışmalar sürekli olarak yürütülüyor; ayrıca, Moskova Şam'a İstanbul'daki dörtlü zirvenin sonuçları hakkında bilgi verecek" diye ekledi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNE DE DEĞİNİLDİ

Peskov ayrıca, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ana amacının önemli konularda "saatlerin ayarlanması" olduğunu söyledi.

Peskov, iki liderin fikir alışverişi yapması gereken çok fazla konu olduğunu belirterek, "Stratejik istikrarı ilgilendiren çok fazla konu mevcut. Özellikle ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmek istediğine ilişkin açıklamalar buna dahil" dedi. Ayrıca, Peskov Putin ve Trump'ın ikili ilişkileri de görüşeceklerini de ekledi.



Bilindiği üzere, Putin ve Trump, 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılına özel etkinliklerin gerçekleşeceği Paris'te bir araya gelmeyi planlıyorlar.





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