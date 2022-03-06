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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin Macron'a "Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki provokatif eylemlerden Ukrayna sorumludur" dedi.

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron ile görüştü
Putin ile Macron görüştü
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin Putin ile görüştüğü belirtildi.

RIA'nın aktardığına göre, iki liderin görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

"UKRAYNA SORUMLU"

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin Macron'a, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki provokatif eylemlerden Ukrayna sorumludur" dedi.

Macron ile Putin 3 gün önce de 1 buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Diğer yandan, Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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