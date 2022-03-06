Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

RIA haber ajansının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi başladı.
İki liderin görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele alması bekleniyor.
SÖZCÜ KALIN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Sözcü Kalın, "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.
Kalın, "Rus tarafının müzakere masasına şans vermesi gerekiyor. Ne mesaj vermek istiyorlarsa verildi. Daha fazla zarar verilmemeli. Masada müspet sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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