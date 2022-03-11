Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama! 0:00 / 0:00

Son dakika... Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, "24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı" ifadelerini kullandı.

— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) March 11, 2022

24 Şubat'tan bu yana Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinin kalkış yaptığına yönelik açıklama yapıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir." denildi.

BAKAN AKAR "OLUMLU GELİŞME BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rus limanlarında bekleyen Türkiye'ye gelecek ticari gemilerle ilgili önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söylemişti.