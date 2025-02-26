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        Haberler Dünya Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek | Dış Haberler

        Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek

        Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:48
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        Rusya ve ABD İstanbul'da görüşecek
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        ABD'de Donald Trump döneminin başlamasının ardından 18 Şubat günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk kez görüşen ABD ve Rus heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelece.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

        Riyad'da gerçekleşen 4 buçuk saatlik görüşmenin ardından Rusya tarafı iki tarafın en kısa sürede elçi atama konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 24 Şubat günü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümünde Ankara'ya bir ziyarete gerçekleştirmiş ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

        Lavrov, Bakan Fidan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD ile diyalog kanallarımız hep açık olması konusunda anlaştık. Büyükelçiliklerin çalışmalarını tekrar çalıştırmak için adım atacağız. Geçen hafta teknik düzeyde iki görüşme gerçekleştirildi, bu hafta kapsamlı görüşmeler yapılacak. ABD ile demokratik engellerle umarım karşılaşmayız." demişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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