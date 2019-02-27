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Rusya ve Suriye rejimi ortak açıklama yaparak ABD'nin birliklerini Suriye'den çekmesi çağrısında bulundu.
Şam yönetimi ve müttefiki Rusya’dan ortak yazılı açıklama geldi.
Yazılı açıklamada, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Suriye’nin güneydoğusundaki Rubkan bölgesinde bulunan sığınmacıların buradan çıkışına ABD askerleri tarafından izin verilmesi de istendi.
ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 2 ay önce, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DEAŞ'la mücadeleye ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Uzun zamandan beri Suriye'de savaşıyoruz. Yaklaşık 2 senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve DEAŞ'ı yendik. DEAŞ'ı kötü bir şekilde yenilgiye uğrattık ve toprakları geri aldık." ifadesine yer vermişti.
SURİYE'DE 2 BİN AMERİKAN ASKERİ BULUNUYOR
ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor. Ülkede şu anda 2000 kadar Amerikan askeri bulunuyor.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı terör örgütü YPG'de de şaşkınlık yarattı. Sky News Arabia'ya konuşan YPG'nin çatısını oluşturduğu Amerikan destekli SDG'nin temsilcisi, "Bu bir ihanet, sırtımızdan bıçaklandık" ifadelerini kullandı.
Terör örgütüne çekilme kararıyla ilgili önceden bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi.
PENTAGON ÇEKİLMEK İÇİN 6 AY SÜRE İSTEMİŞTİ
Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi Donald Trump'ın 2016 yılında girdiği başkanlık seçimlerinde verdiği vaatlerden biriydi. Trump, Nisan ayında da Suriye'den çekilme niyetini yinelemiş ve Pentagon'a hazırlıkların tamamlanması için 6 ay süre vermişti.
Beyaz Saray'ın çekilme kararını açıklamasının ardından bir açıklamada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Pentagon, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
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