        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kedinin yürüyen merdivenle imtihanı

        Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kedi yürüyen merdivenlere ters bindi. Defalarca yukarı çıkmaya çalışan kedinin çabası sonuçsuz kaldı. Bir vatandaş kediyi doğru merdivenlere bindirdi. O anlar kameralara yansıdı

        Giriş: 09.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:21
        İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi cep telefonuyla görüntülendi. Aşağı inen yürüyen merdivenden yukarı çıkmak isteyen kedi iki kez hamle yaptı ancak yukarıya ulaşamadı. Diğer merdivene yönlendirilen kedinin yürüyen merdiveni kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde bulunan bir kedi yukarı çıkmak için yürüyen merdivene gitti. Yürüyen merdivenlerden birine ters binen kedi yukarı çıkmak istedi.

        İki kez hızla yukarı tırmanan ama yürüyen merdivenin başına ulaşamayan kedi cep telefonu kamerasına yansıdı.Ters yönde ilerlemeye çalışan kedi dakikalarca merdivende yürüdü ardından da diğer merdivene yönlendirildi ardından da yukarı çıktı.

        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından paylaşılan görüntülerde, kedinin yukarı çıkmak için dakikalarca merdivende yürüdüğü anlar görülüyor.

