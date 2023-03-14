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Haberler Sağlık Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Koca, "Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü" dedi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, bu 14 Mart Tıp Bayramı'nın yaraları sarma günü olduğunu bildirdi.

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505'i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü."

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