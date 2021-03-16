'Sahte iddaa' kuponu ile yarım milyonluk vurgun 0:00 / 0:00

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Mersin'de kazanılmış görünümlü 'sahte iddaa' kuponu düzenleyerek 20 kişiden 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen 12 kişilik şebeke çökertildi. Şahısların polislere yakalanmamak için dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları 4-5 hesaba transfer yaptıktan sonra çektikleri tespit edildi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte iddaa kuponları düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Kimliğini tespit ettikleri şüphelileri ve birlikte hareket edenleri takibe alan ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

ÜLKE GENELİNDE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

KOM ekipleri, şüphelilerin, sosyal medya araçlarını kullanarak, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptırdıklarına dair ilanlar verdiklerini, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden ekipler elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca, 7 fişek ile çok sayıda döküman ele geçirildi.

4-5 HESABA YATIRDIKTAN SONRA ÇEKMİŞLER

Şüpheliler üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan 20'nin üzerinde kişinin bu yolla dolandırıldığı, paraları başkalarının üzerine açtıkları hesaplara yatırttıkları ve 4-5 transfer yaptıktan sonra paraları çektiklerini tespit etti. Şahısların bu hesaplar üzerinde yaklaşık 500 bin liralık para transferi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin banka ATM'lerinden para çekme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Oldukça rahat oldukları görülen şahısları bankamatiklerde para çekme işlemini yaptıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi ayrılmaları dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.S., F.A., İ.İ., İ.U., K.Ö., Ş.Ş. ve Y.Ş. tutuklanırken, A.Ş., Y.Ş., M.B., İ.K., M.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.