Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgada bıçaklanan Yunus Emre Solmaz (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 2 şüpheli, polise teslim oldu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yunus Emre Solmaz arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRDI

Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı.

TEKRAR KAVGA ÇIKTI

Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak’ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLADILAR

Kavgada K.Y.Y., Yunus Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Yunus Emre Solmaz’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Şüpheliler, sabaha karşı polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.