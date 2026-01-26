Sakarya'da kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yunus Emre, hayatını kaybetti
Sakarya'da çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yunus Emre Solmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgada bıçaklanan Yunus Emre Solmaz (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 2 şüpheli, polise teslim oldu.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yunus Emre Solmaz arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü.
ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRDI
Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı.
TEKRAR KAVGA ÇIKTI
Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak’ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı.
KARNINDAN BIÇAKLADILAR
Kavgada K.Y.Y., Yunus Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Yunus Emre Solmaz’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Şüpheliler, sabaha karşı polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.