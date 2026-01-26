Habertürk
        Son dakika: Sakarya'da kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yunus Emre, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sakarya'da kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yunus Emre, hayatını kaybetti

        Sakarya'da çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yunus Emre Solmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:51
        Tartışmanın sonu kanlı bitti
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgada bıçaklanan Yunus Emre Solmaz (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 2 şüpheli, polise teslim oldu.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yunus Emre Solmaz arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü.

        ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRDI

        Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı.

        TEKRAR KAVGA ÇIKTI

        Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak’ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı.

        KARNINDAN BIÇAKLADILAR

        Kavgada K.Y.Y., Yunus Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİLER EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

        Yunus Emre Solmaz’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Şüpheliler, sabaha karşı polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

