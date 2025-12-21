Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

KESTİĞİ AĞAÇ ÜSTÜNE DEVRİLDİ

İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında odun kesme motoru ile ağaç kesen 19 yaşındaki Tekin Gönültaş, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gönültaş'ın cansız bedeni, otopsisi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.