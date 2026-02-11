Canlı
        Son dakika: Samsun'da otomobil takla atıp su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Samsun'da otomobil takla atıp su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'da bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada 26 yaşındaki sürücü Faruk Bilgin hayatını kaybederken, yanında bulunan A.B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:49
        Araç takla atarak kanala düştü: 1 ölü
        Samsun’un Terme ilçesinde takla atıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Faruk Bilgin (26) hayatını kaybetti, A.B. (27) yaralandı.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        DHA'daki habere göre kaza; saat 02.00 sıralarında Gölyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Bilgin’in kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak kanala düştü.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Kazada, sürücü Bilgin ile yanındaki A.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ YARALILAR ÇIKARDI

        İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Faruk Bilgin ile A.B.’yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Bilgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

