Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 artmasını bekliyordu. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0.8 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 2.7 gerileyeceği tahmin edilmişti.

AĞUSTOSTA 9 GÜNLÜK TATİLE RAĞMEN ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2.7 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

2018 yılı üçüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,2 azaldı.





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