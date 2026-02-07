Sancaktepe'de silahlı çatışma! Yaralılar var

Sancaktepe'deki olay, saat 17.20 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar önce tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı, ardından silahlar ateşlendi. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayın yaşandığı cadde güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında caddede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Öte yandan silahlı çatışma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından iki grubun birbirine silahla ateş ettiği anlar yer aldı.