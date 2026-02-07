Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sancaktepe'de silahlı çatışma! Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Sancaktepe'de silahlı çatışma! Yaralılar var

        Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:15 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sancaktepe'de silahlı çatışma! Yaralılar var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sancaktepe'deki olay, saat 17.20 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle taraflar önce tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı, ardından silahlar ateşlendi. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Olayın yaşandığı cadde güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında caddede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

        SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

        Öte yandan silahlı çatışma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından iki grubun birbirine silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı

        BATMAN'da kar maskeli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!