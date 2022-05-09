Şanghay'da salgın alarmı: "Eve git!" 0:00 / 0:00

Reuters

Çin'in en büyük iki şehri Pekin ve Şanghay'da devam eden sıkı koronavirüs önlemleri, şehir sakinlerine hayal kırıklığı yaşatırken, karantinanın yasallığı hakkında soruları ortaya çıkardı.

Yetkililer Çin'in salgının başlangıcından bu yana en kötü dalgayla mücadele ettiğini, Şanghay’daki vakaları sıfırlamak için karantina bölgelerin Mayıs sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Şanghay'da hafta sonu karantina uygulanan 16 bölgenin en az dördünde bazı sakinler, vaka sayıları sıfırlanmadan evlerinden ayrılamayacaklarına, araba kullanmayacaklarına ilişkin bildirim aldı.

"EVE GİT"

Apartmanların altında bir kadının megafonla "Eve git, eve git!" diye bağırdığı görüldü. Yangpu'da yaşayan iki kişi, benzer önlemler konusunda bilgilendirildiklerini ve marketlerin kapatılacağını söyledi.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında öfkelerini dile getirirken, bazı hukukçular bu kadar sert önlemlerin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

East China Üniversitesi'nde profesör olan Tong Zhiwei, sıkı önlemlerin yasa dışı olduğunu anlatan bir makale yazdı ve sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Tong,"Şanghay, tüm ülke için iyi bir örnek oluşturmalı. COVID önleme çalışmaları bilimsel ve meşru olmalı." dedi. Çin'in en büyük hukuk firmalarından birinden avukat olan Liu Dali, yetkililere benzer bir mektup yazdı. Her iki mektubun kopyaları da internette sansürlendi.

Şanghay Belediye Yönetimi Reuters'a yaptığı açıklamada, "İnsanların hareketinin akışını kontrol etmekte ve düzenlemekte ısrar etmeliyiz" dedi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgında 1 Mart'tan bu yana 600 binden fazla vaka kaydedildi.

Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Karantina tedbirlerinin 6 haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.