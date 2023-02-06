Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da hasar gören bina artçı depremde yıkıldı!
ABONE OL

Şanlıurfa'da hasar gören binanın artçı depremler sırasında yıkılması kamerada

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi Şanlıurfa'yı da vurdu. Kentte son olarak 6 katlı bir bina artçı depremde yıkıldı

Son dakika: Şanlıurfa'da hasar gören bina artçı depremde yıkıldı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi YÖK: Depremden etkilenen illerde ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildi
GÜNDEM YÖK: Depremden etkilenen illerde ikinci bir duyuruya ...
Son dakika: Depremin vurduğu 4 ilde eğitime 2 hafta ara
GÜNDEM 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde 1 hafta ara
Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç? Deprem sonrası Adıyaman'da son durum
GÜNDEM Deprem sonrası Adıyaman'da son durum
Kahramanmaraş depreminde son durum | Son dakika: AK Partili vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında!
GÜNDEM AK Partili vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında!
Fırtına | İstanbul'da FSM'de şiddetli rüzgar nedeniyle römork yan yattı! -Güncel haberler
GÜNDEM FSM'de şiddetli rüzgar nedeniyle römork yan yattı!
Deprem sonrası Kilis'te son durum: Kilis'te ölü ve yaralı sayısı kaç?
GÜNDEM Kilis'te son durum: Depremde ölü ve yaralı sayısı
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Güneydoğu'da 5 ilde okullar tatil edildi
GÜNDEM Deprem nedeniyle Güneydoğu'da 5 ilde okullar tatil ...
Şanlıurfa depreminde son durum! Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
GÜNDEM Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı
Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
GÜNDEM Depremde son durum: Gaziantep'te ölü, yaralı sayısı
Kurtarma çalışmaları sürüyor! "Ses geliyor mu?"
GÜNDEM Kurtarma çalışmaları sürüyor! "Ses geliyor mu?"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.