        Son dakika: Şanlıurfa haberleri: Deney tüpleri patladı! | Son dakika haberleri

        Deney tüpleri patladı!

        Şanlıurfa'da bulunan bir lisede deney tüpleri patladı. Korkutan olayda 2 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:17
        Deney tüpleri patladı!
        Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan bir lisede deney tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        DENEY TÜPÜ PATLADI

        İHA'nın haberine göre olay; Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ceylanpınar Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun deposunda bulunan deney tüplerinden dumanların yükseldiğini fark eden hizmetli personel M.Ş.G., tüpleri söndürmek amacıyla el arabasıyla dışarı çıkardı.

        PATLAMA SEBEBİ SU DÖKÜLMESİ

        Tüplere su dökülmesiyle birlikte patlama yaşandı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Patlama sonucu personel M.Ş.G., eline ve yüzüne isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralanırken, 17 yaşındaki S.G., isimli öğrenci de dumandan etkilendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, patlayan deney tüpleri ve parçaları okul bahçesinden toplandı.

        YARALILAR TABURCU EDİLDİ

        Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
