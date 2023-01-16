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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürüp babasıyla ormana gömdü!
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Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürdü!

İstanbul Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedinin izi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'ye uzandı. Yapılan çalışmalarda Seçil Çiftçi'nin, kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Semih Sevim’i öldürdüğü ve babasının yardımıyla ormanlık alana attığı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürüp babasıyla ormana gömdü!
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Sancaktepe’de mantar toplayan bir vatandaş, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayı hemen Jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz cesedin parmak izinden Semih Sevim'e ait olduğunu tespit etti. Tokat’tan kayıp başvurusu bulunduğu ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZİ ŞARKICI ESKİ SEVGİLİSİNE UZANDI

Yapılan çalışmalarda öldürülen Semih Sevim’in 25 Aralık 2022 günü Tokat’tan İstanbul’a geldiği tespit edildi. Derinleşen soruşturmada, Sevim’in eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen şarkıcı Seçil Çiftçi ile görüştüğü belirlendi. Elde edilen telefon görüşmelerinden maktulün son görüştüğü kişinin de şarkıcı Seçil Çiftçi olduğu tespit edildi.

CİNAYET ŞİŞLİ’DE İŞLENDİ

Gözaltına alınan Seçil Çiftçi, jandarmaya önce çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra cinayeti itiraf eden Seçil Çiftçi olayın detaylarını anlattı. Çiftçi'nin iddialarına göre, Semih Sevim, eski erkek arkadaşıydı. Tokat’tan kendisine hep çiçek gönderiyordu ve barışmak istiyordu. Olay günü de Şişli’deki evine geldiğini belirten Seçil Çiftçi, maktulle tartıştığını ve kafasına sandalye demiri ile vurduğunu söyledi.

CESEDİ SANCAKTEPE ORMANLIK ALANA ATTI

Öldüğünü görünce de babası C.Ç.’yi çağırdığını anlatan Seçil Çiftçi el ve ayaklarını bağladığı esik erkek arkadaşının cesedini arabayla Sancaktepe’de ormanlık alana attıklarını söyledi.

BABA-KIZ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ardından adliyeye götürülen şarkıcı ve model Seçil Çiftçi ile babası C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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