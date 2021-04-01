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Son dakika haberler... Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısı davasında firari 2 PKK'lı terörist hakkında kırmızı bülten kararı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2017'de bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü, 79 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari 2 PKK'lı terörist hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı

Son dakika: Savcılar Sitesi saldırısı davasında kırmızı bülten kararı - Haberler
AA

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Viranşehir'de 17 Şubat 2017'de Savcılar Sitesi'ne düzenlenen, 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete'nin şehit olduğu, 79 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili haklarında 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan A.U. ve M.F'nin yargılanmasına başlandı.

AA'nın haberine göre mahkeme başkanı, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okuduktan sonra heyetin ara kararlarını açıkladı.

Firari 2 teröristin yakalama emirlerinin uzun süredir infaz edilmemesi nedeniyle kaçak sayılmalarına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların yokluklarında tutuklanmalarına da karar verdi.

Mahkeme heyeti, firari A.U. ve M.F'nin uluslararası alanda da aranmaları için kırmızı bülten çıkarılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 4 AYRI TERÖR SALDIRISININ DA FAİLİ OLARAK ARANIYOR

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, terörist A.U'nun 4 ayrı saldırının daha faili olduğu belirtilmişti.

İddianamede, A.U'nun 2016'da Viranşehir'deki Karakuzu Jandarma Komutanlığına bağlı personelin yol kontrolü sırasında gerçekleştirilen ve Uzman Çavuş Erdi Demirer'in şehit düştüğü eylem, 2016'da Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde polis ekibine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, 3 polisin yaralandığı başka bir olay ile aynı yıl hiç kimsenin zarar görmediği Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde meydana gelen patlamanın da faili olduğu tespit edilmişti.

A.U. hakkında bu saldırılarla ilgili ayrıca soruşturma yürütülüyor.

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