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Sosyal medyada, Hacer D. isimli kadının tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj iddialarının ardından birçok kişinin tepki mesajları attığı Cebrail C.K. ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Cebrail C.K. ile Malatya'da yaşadığı dönem tanıştığını ancak tıp fakültesini kazandıktan sonra da kendisinin bir an olsun peşini bırakmadığını, hakkında 7 kez uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hayatı kendisine zindan ettiğini belirten Hacer D.'nin açıklamalarının ve tepkilerin ardından savcılık, internet sitesinde şu bilgileri verdi:

"AÇIKLAMA YAPMAMIZ ZORUNLU OLDU"

"Sosyal medya paylaşım sitesi (TWitter) hesaplarında. 19/08/2020 tarihi itibariyle yapılan "#Cebrailcankalaycıtutuklansın. #doktorhacerinsesiol" paylaşımlarıyla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen derdest soruşturma bulunması, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca aşağıda izah olunan açıklamaların yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

"KİLİS ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ"

07/08/2020 tarihi itibariyle müşteki vekillerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımıza cinsel taciz, tehdit, şantaj, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma işlemlerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlanılmış olup; 'Soruşturma kapsamında; şüphelinin 11/08/2020 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildiği, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde müdafii refakatinde alınan savunmasında; şüphelinin sorulan sorulara net olarak cevap verememesi psikolojisinin bozuk olduğuna ilişkin şüphenin tahkikat boyutunda oluşması üzerine TCK'nun 32.maddesi kapsamında gerekli muayene işlemleri için Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne şüpheli şahıs sevk edilmiştir.

"PSİKİYATRİK BOZUKLUĞU RAPORLANDI"

11/08/2020 tarihinde Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin yapılan değerlendirilmesinde; majör depresyon bulguları ile intihar düşüncesinin olduğu anlaşılmış olup, majör depresyon, paranoid kişilik bozukluğu, paranoid sanrı, obsesif kompulsif bozukluk ve saptanabilecek diğer psikiyatrik bozuklukların tanısı ve özellikle tedavisi açısından erişkin psikiyatri hekimlerince değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesinin uygun olacağı raporlanmıştır.

"HASTANEDE GÖZETİME ALINMASI İSTENDİ"

Söz konusu rapora istinaden Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği aracılığıyla Kilis Devlet Hastanesi'ne uzman hekim görüşü ve muayenesi için şahıs gönderilmiştir. Kilis Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları psikiyatri uzmanınca tanzim olunan rapor kapsamında; şüphelinin psikiyatrik muayenesi sonucunda gözlem altına alınmasının uygun olacağı tarafımıza belirtilmiş olup, söz konusu rapor doğrultusunda Kilis Sulh Ceza Hakimliğinden şüphelinin adli psikiyatri birimi bulunan Adana Ekrem TOK Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınması kamu adına talep olunmuştur.

"HAKKINDA 6 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ"

Söz konusu rapor ve şüphelinin psikiyatrik tedavi boyutu ve ihtiyacı göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca Cebrail Can Kalaycı hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliği'nce; Cumhuriyet Başsavcılığımızın kamu adına talebi doğrultusunda CMK'nun 109/3 (b) maddesi uyarınca adli kontrol altına alınmasına karar verilmiş olup. Ayrıca Cebrail Can Kalaycı hakkında Kilis Aile Mahkemesince 6284 sayılı Yasanın 5/1.a.c.d.f, 8/6 maddeleri uyarınca (6) ay süreyle şüpheli hakkında uzaklaştırma ve gizlilik kararı verilmiş olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."