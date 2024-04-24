Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

24 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

37 - 38 - 49 - 69 - 84 - 90

JOKER 62 + SÜPERSTAR 22

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.