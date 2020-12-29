SBK Holding'e operasyon 0:00 / 0:00

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Şahin Şen'in haberine göre, şüphelilerin 132 milyon dolarlık kara para akladığı öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı istihbarat çalışmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) takibine takılmamak için paravan şirketler kuran şüphelilerin bu yolla 132 milyon dolar para akladığı belirlendi.

Gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10’u yakalanırken, şüphelilerden 8’inin yurt dışında olduğu, firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.