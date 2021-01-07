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Dün yaşanan olayları "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendiren Biden, "ABD Başkanları hukukun üstünde değildir" ifadesini kullandı. Biden, Kongre saldırısına güvenlik güçlerince verilen yanıtın Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) eylemlerine verilen yanıtla kıyaslandığında, adaletin eşit hayata geçirilmesine yönelik açık bir başarısızlık olduğunu vurguladı.

"AYAK TAKIMININ, ÇETENİN YAPTIĞI GİBİ OLMAZ"

Joe Biden'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün ayak takımın, çetenin yaptığı gibi olmaz. Tamamen kabul edilemez bir harekettir. Birçok kişi belki bunu bilmez ama yargıç Garland ile biz konuşurken Adalet Bakanlığı'nın nasıl süreçlerini işlettiğini de ele aldık. 1970'lerde kabinede bakanlık yoktu. İnsan hakları, medeni hakların desteklenmesi için oluşturuldu. Irkçılığa, yurt içindeki terörizme karşı koyabilmek için kuruldu. İşte bu ruh bize yön vermeli diyoruz.

Trump, Yüksek Mahkeme'de 9 yargıca ihtiyacı olacağını düşünüyordu. Çünkü daha seçim başlamadan seçimin mahkemede biteceğini düşünüyordu ama yargıçlar hukuka ve anayasaya uygun davrandığı için buna çok şaşırdı. Hukuk devletiyiz, hukukla yönetiliriz. Trump demokrasimize zarar verdi. Bizim demokraside başkan, hiçbir şekilde 'kral' değildir. Demokrasimizin 3 eşit ve bağımsız kolu vardır ve Başkan kesinlikle kanunların üzerinde değildir.

"ADALET BAKANLIĞI HİÇ BU KADAR POLİTİKLEŞMEMİŞTİ"

Bugün de dünün olaylarını düşünürsek hiçbir şekilde daha önce bu ulus için yaptığımız çalışmaların asla temsili olmayacak şeyler. Ulusal ve demokratik kuruluşlarımıza yapılmış olan saldırı. ABD'deki eşitlik, adalet, hakkaniyete yapılmış olan saldırı. Adalet Bakanlığı'nın bu kadar politikleştiği bir durum sözkonusu olmamıştır.

Biz bu noktada yeniden bu onuru, bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığını yeniden sağlamalıyız. Bu bakanlık o kadar hasar gördü ki. Her iki taraf da Cumhuriyetçiler de, Demokratlar da bunu ifade etmiştir. Burada görev alacaklara söylüyorum, siz benim için çalışmayacaksınız, sizin hukukunuz, kanununuz anayasa ve bu ülkenin halkı içindir ki, adalet garanti altına alınabilsin.

"BİRÇOK SUÇUN ÜSTÜNE GİTMİŞ BİR KİŞİDİR"

ABD Adalet Bakanı dürüstlüğü ile bilinen bir kişi. Kendisinin adaylığını açıklıyorum, yargıç Merrick Garland, doğrulu ile saygınlığı ile bilinen bir şahsiyet. Clinton ve Bush yönetimleri zamanında bu bakanlığın çok önemli görevlerinde yer almış, federal başsavcılık görevini gerçekleştirmiş, birçok suçun üstüne gitmiş kişilerdir.

Karakteri sapasağlam bir insandır. Başkan Obama'nın da kendisini ABD Yüksek Mahkemesi'ne atamış olması şaşılacak bir şey değildir. Dürüst ve ahlaklılığı ile bilinen bir kişi olmuştur. Şimdi kendisi de Adalet Bakanı adayıdır. Devlet Başkanı'nın avukatı değildir, halkın Adalet Bakanı'dır.

En özverili insanlardan, en cesur insanlardan birisi olmuştur kendisi. Lisa Monica Adalet Bakanı Yardımcısı adayı. Bir kamu görevlisini nasıl tanımlayacaksak öyle tanımlayacak bir kişidir. Onurlu, ahlâklı ve dürüst. Hakkıyla hak eden bir insan. Birçok başka pozisyonda da prestijli roller üstlenmiş olan kişidir. Yargıcımız, Adalet Bakanı ile birlikte görev alacak bir isim.

Birçok suçların üstüne gitmiş FBI Başkanı'na doğrudan raporlarda bulunmuş. Siber güvenlikte en fazla görevleri üstlenmiş. Beyaz Saray'da terörizm faaliyetleri karşısında Başkan Obama'nın bütün yaptıklarına danışmanlık yapmıştır. Boston'da kendisinin memleketinde federal hükümetinin, yerel kolluk kuvvetleriyle yaşanan trajedinin üstüne gitmesini sağlamış bir insandır. Adalet Bakanlığı'nın yeniden adaleti sağaltmasına yardımcı olacaktır."

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