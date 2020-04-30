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Mustafa Uc'un haberine göre Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) cansız bedeni dün Uzun Çayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar tarafından bulunmuştu. Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı Helikopterle Elazığ'a getirildi.

CENAZE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Şehit için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Törende şehit için dua okundu.

Kahramanmaraş doğumlu olan Şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş'in naaşı törenin ardından uçakla Ankara'ya gönderildi. Güneş'in naaşı Şehit Ankara Cebeci Şehitliği'nde defnedilecek.

15 TEMMUZ'DA YARALANMIŞTI

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in, 15 Temmuz 2016'da, terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli olduğu ve darbecilerle çatışırken yaralandığı öğrenildi. FETÖ’cülere karşı verdiği mücadele nedeniyle Güneş’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından o dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği belirtildi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE İNSANLARI KURTARDI

Uzman çavuşun eşi Gülnur Ortakçı Güneş ise arama çalışmaları sürerken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’da da savaştı eşim, yaralandı, oradaki başarısından dolayı 30 Ağustos Resepsiyonu'na çağırmıştınız" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Güneş'in, 24 Ocak'ta, Elazığ'da meydana gelen depremde görev yaparak 16 kişinin kurtarılmasında yer almıştı.