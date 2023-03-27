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Sıcak ve soğuk aynı hafta

Türkiye haftaya batı ve güney bölgelerindeki sıcak bir havayla başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise hafta ortasına doğru bu tablonun değişeceğini ve 4-5 gün süreyle kış soğuğunu tekrar yaşayacağımızı kaydetti

Son dakika: Soğuk hava dalgası kapıda! 4-5 gün sürecek ve... - Haberler
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Haftanın en sıcak gününden selamlar, bugün Türkiye genelinde ilkbaharın sıcak tarafını yaşıyoruz termometreler batı ve güney kıyılarında 25°C'yi aşabilecek. Bu kadar sıcaktan sonra gece saatlerinden önce Trakya ve kıyı Ege üzerinden, sabah olmadan İstanbul ve çevresini de içine alacak yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz.

Hava tahminleri çarşamba günü Türkiye'nin deniz seviyesine yakın merkezleri hariç neredeyse her kentte karla karışık yağmur ve kar öngörüyor.

Ankara'da bu hafta birkaç kez kar yağışı görebiliriz, salı ve çarşamba akşamları Bolu-Gerede-Ankara-Eskişehir yollarında kar nedeniyle ulaşım yavaşlar ve yer yer aksayarak ilerleyebilir. Bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var, cumartesiye kadar Anadolu yollarından kar kalkmayacak görünüyor.

İstanbul bir mayıs havasında, gece saatlerinden itibaren ise yağmurlu ve serin havanın etkisinde ama asıl çarşamba ve perşembe sabahları kış soğuğunu hissederiz. Hem t-shirtlere hem kalın kışlıklara ihtiyacımız olacak, karakteristik bir bahar haftası. Bunca hava olayını (İçinde bize iyi gelen güneş ve ısınma da olan) bir cümbüş gibi tek haftada yaşayacak olmamız, sanki Türkiye'nin atmosferden kendine düşen payının ne kadar renkli olduğunu gösteriyor.

Deprem bölgesinde salı akşamı yağmur, çarşamba ise Elbistan-Malatya yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgede hava yağışların ardından 4-5 gün süreyle soğuk olacak, geceler sıfırın altında sıcaklıklar yaşamı yine zorlaştıracak.

Tarımsal perspektiften bakınca yaklaşan soğuk sistemin meyve ve sebzelerde don hadisesi yaşatacağı için tehlikeli, yıkıcı olacağını görüyoruz. Üreticinin en az hasarla atlatacağı, bereketli bir hafta olması dileğiyle.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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