Sıcak ve soğuk aynı hafta

Haftanın en sıcak gününden selamlar, bugün Türkiye genelinde ilkbaharın sıcak tarafını yaşıyoruz termometreler batı ve güney kıyılarında 25°C'yi aşabilecek. Bu kadar sıcaktan sonra gece saatlerinden önce Trakya ve kıyı Ege üzerinden, sabah olmadan İstanbul ve çevresini de içine alacak yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz.

Ankara'da bu hafta birkaç kez kar yağışı görebiliriz, salı ve çarşamba akşamları Bolu-Gerede-Ankara-Eskişehir yollarında kar nedeniyle ulaşım yavaşlar ve yer yer aksayarak ilerleyebilir. Bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var, cumartesiye kadar Anadolu yollarından kar kalkmayacak görünüyor.

İstanbul bir mayıs havasında, gece saatlerinden itibaren ise yağmurlu ve serin havanın etkisinde ama asıl çarşamba ve perşembe sabahları kış soğuğunu hissederiz. Hem t-shirtlere hem kalın kışlıklara ihtiyacımız olacak, karakteristik bir bahar haftası. Bunca hava olayını (İçinde bize iyi gelen güneş ve ısınma da olan) bir cümbüş gibi tek haftada yaşayacak olmamız, sanki Türkiye'nin atmosferden kendine düşen payının ne kadar renkli olduğunu gösteriyor.