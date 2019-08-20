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HaberlerGündemSon dakika... Siirt'te polise silahlı saldırı

Siirt'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı

AA

Siirt'te, silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi

polis ekibine silahlı saldırı

Siirt'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Algül Mahallesi 1103. Sokak'ta silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Burada polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. AA'nın haberine göre; şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memuru, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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