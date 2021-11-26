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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Silahını temizlerken oğlunu vurdu!
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Korkunç olay! Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü

Bolu'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentte, Muhammed K., iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Özdemir Efe K.´yi (10) göğsünden vurdu. Özdemir Efe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan babası, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika: Silahını temizlerken oğlunu vurdu!
Silahını temizlerken oğlunu vurdu!
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DHA

Olay, dün gece meydana geldi. Bolu'da nakliyecilik yapan, 3 çocuk babası Muhammed K.'nin, iddiaya göre, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası ateş aldı.

DHA'nın haberine göre, silahtan çıkan mermi, oğlu Özdemir Efe'nin göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk, babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede 2 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Özdemir Efe, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Polis, olay sonrası Muhammed K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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