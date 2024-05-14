Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

        Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Ateş'in öldürülmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

        Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında tetikçi Eray Özyağci ile azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da yer aldığı 22 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

        Sinan Ateş'in öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Sinan Ateş'in, cuma namazı çıkışında arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile birlikte yürürken saldırıya uğradığı görüldü.

        Sinan Ateş'in, vurulduktan sonra yere düştüğü, Bozkurt ve Keçik'in önce araçların arkasına saklandığı, sonra kaçan Eray Özyağcı'nın arkasından ateş ettikleri görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı