Siparişi götüren kurye şoke etti! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Zeytinburnu'ndaki Gökalp Mahallesi'ndeki bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi.

YEMEK SİPARİŞİNİ GÖTÜRDÜ

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİLER

Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yere doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.

Büyük şok yaşayan apartman sakini hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.