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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Şırınga çikolata faciasında bir günde iki gelişme! - Haberler
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Son dakika haberler... Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin asli kusurlu bulunan firma yetkilileri tutuklandı

Ankara’da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki çikolata sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Açılan davada 2 sanık hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'da da geçen yıl aynı nedenle yaşamını yitiren 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 2 firma yetkilisi tutuklandı

Son dakika: Şırınga çikolata faciasında bir günde iki gelişme! - Haberler
Şırınga çikolata faciasında bir günde iki gelişme!
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AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybeden Miraç Umut Bilgi

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üretici firma yetkilisi S.Y. ve U.Y. "taksirle öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal

NE OLMUŞTU?

Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.

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