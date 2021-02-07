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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Site girişinde kız düellosu! Kurşun yağdırdılar! İşte o görüntüler
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Osmaniye'de site girişinde kız düellosu! Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Osmaniye'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi sokakta tabancayla dehşet saçtı. H.Ç., H.S.D.'ye bir sitenin girişinde pusu kurdu. Apartmanın kapısından çıkan şahsa kurşun yağdırmaya başlayan H.Ç., aynı şekilde karşılık gördü. Dakikalarca birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmaya dönüşen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

SON DAKİKA: Site girişinde kız düellosu! Kurşun yağdırdılar! İşte o görüntüler
Site girişinde kız düellosu! Kurşun yağdırdılar
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İHA

Osmaniye'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi, site girişinde birbirlerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.S.D. ve H.Ç. isimli şahıslar arasında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. H.Ç. isimli şahıs, H.S.D.'ye bir sitenin girişinde pusu kurdu.

Apartmanın kapısından çıkan H.S.D.'ye kurşun yağdırmaya başlayan H.Ç., aynı şekilde karşılık gördü. Dakikalarca birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşanılan silahlı çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken dehşet anları kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasından teşhis ettikleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yerleri belirlenen şahıslar düzenlenen ayrı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S.D. serbest bırakılırken H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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